Вторая женщина обвинила кандидата в президенты США Байдена в харассменте

Еще одна женщина выступила с обвинениями в адрес бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джозефа Байдена в неподобающем поведении. Об этом пишет Hartford Courant.

О домогательствах со стороны политика заявила американка Эми Лаппос. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году на благотворительном мероприятии в Гринвиче, штат Коннектикут. «Он положил руку мне на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. Когда он тянул меня к себе, я подумала, что он собирается поцеловать меня в губы», — рассказала она.

По ее словам, тогда она не предала огласке эту ситуацию, потому что «он был вице-президентом, а я никем». Лаппос отметила, что существует абсолютная линия приличия и уважения к женщине, а то, что сделал Байден можно назвать сексизмом.