«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,17 -0,47 EUR Бирж. 73,08 -0,58 Brent 68,61 +0,38% USD Нал. 65,96 64,35 EUR Нал. 74,08 72,33 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1209 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 190,50 +23,00 IMOEX 2 521,25 +0,97% RTSI 1 214,29 +1,35% DJIA 26 257,13 +1,27% Nasdaq 7 826,66 +1,26%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+10,45%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+10,45%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 15:11
ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета 96% бюллетеней Политика, 23:42 СКА впервые обыграл ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина Спорт, 23:42 Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией Политика, 23:41 «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Общество, 23:35 МИД заявил о подрыве США усилий с гонкой вооружения в космосе Политика, 23:31 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 22:56 Сооснователь Baring Vostok покинул совет директоров девелопера «Эталон» Общество, 22:49 Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе Технологии и медиа, 22:46 Силуанов сообщил о решении Путина дать Белоруссии $600 млн в кредит Экономика, 22:41 СК назвал мотивы разгромившего редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге Общество, 22:30 МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине Политика, 22:14 СМИ узнали о введении США первых мер против Турции из-за сделки с Россией Политика, 21:54 После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко Политика, 21:46 «Газпром» назвал сроки рассмотрения спора с «Нафтогазом» на $11,58 млрд Бизнес, 21:21
Общество ,  
0 
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Авиакомпания «Аэфрофлот» отказался перевезти пассажирку Ольгу Ломоносову из Москвы в Санкт-Петербург, потому что она указала неверные данные о своем состоянии здоровья при регистрации на рейс. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании рассказали, что позволили пассажирке подняться на борт, вылетающий из Мале (Мальдивы) в Москву, так как рейс выполнялся на дальнемагистральном лайнере А330 с увеличенным пространством для ног (расстояние между креслами составляет 110 см). При этом в пресс-службе уточнили, что при перелете из столицы Мальдивских островов в Москву в бронировании было указано, что пассажир использует костыли в связи с травмой ноги, однако, то, что нога не сгибается указано не было.

«При регистрации на рейс из Москвы в Санкт- Петербург из-за отсутствия в бронировании информации о том, что в полете требуется особое положение для размещения травмированной ноги, авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством», — заявили в «Аэрофлоте».

Общество
Пассажирка «Аэрофлота» пожаловалась в полицию после инцидента в аэропорту

В компании подчеркнули, что в сложившейся ситуации у «Аэрофлота» не было технической возможности отправить Ломоносову данным рейсом, так как места с увеличенным пространством для ног и места в бизнес-классе были забронированы другими пассажирами. «Сотрудники авиакомпании предложили Ольге перебронировать билеты на другой рейс, однако, она этой возможностью не воспользовалась», — добавили в компании.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил РБК, что организация в понедельник, 1 апреля, попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить инцидент, произошедший в аэропорту Шереметьево с пассажиркой, которую сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт самолета.

Общество
В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за родов пассажирки

«Мы просим Роспотребнадзор дать правовую оценку действий сотрудников «Аэрофлота», которые при наличии билета на рейс не пустили девушку. Кроме того, ей пришлось покупать более дорогой билет в бизнес-класс, что является навязыванием сервисов и услуг, это запрещено законодательством», — заявил председатель объединения.

Также там отметили, что авиаперевозчик нарушил порядок перевозки пассажиров, которые требуют особенной транспортировки. «Данные действия не стыкуются с тем, что «Аэрофлот» ранее уже перевозил эту девушку», — отметил Зотов. Он добавил, что объединение намерено добиваться увольнения сотрудников «Аэрофлота», которые «вели себя не корректно».

Инцидент с Ольгой Ломоносовой произошел в московском аэропорту Шереметьево, когда она со своими двумя детьми пыталась совершить пересадку с рейса Мале — Москва на рейс Москва — Санкт-Петербург. Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом. Во время длительной дискуссии с представителями компании женщина указала, что до этого неоднократно перемещалась рейсами «Аэрофлота» уже со сломанной ногой, однако ей все равно отказали в обслуживании. По информации портала 78.ru, Ломоносовой пришлось доплатить 25 тыс. руб., чтобы отправиться в Санкт-Петербург в бизнес-классе.

Теги: «Аэрофлот», пассажир
Материалы по теме
В Шереметьево с рейса на Ямайку сняли пассажирку за дебош
Общество
С летевшего из Москвы в Дубай самолета сняли пьяную пассажирку
Общество
Во Внуково с рейса сняли курившую пассажирку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter