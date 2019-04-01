«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Авиакомпания «Аэфрофлот» отказался перевезти пассажирку Ольгу Ломоносову из Москвы в Санкт-Петербург, потому что она указала неверные данные о своем состоянии здоровья при регистрации на рейс. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании рассказали, что позволили пассажирке подняться на борт, вылетающий из Мале (Мальдивы) в Москву, так как рейс выполнялся на дальнемагистральном лайнере А330 с увеличенным пространством для ног (расстояние между креслами составляет 110 см). При этом в пресс-службе уточнили, что при перелете из столицы Мальдивских островов в Москву в бронировании было указано, что пассажир использует костыли в связи с травмой ноги, однако, то, что нога не сгибается указано не было.

«При регистрации на рейс из Москвы в Санкт- Петербург из-за отсутствия в бронировании информации о том, что в полете требуется особое положение для размещения травмированной ноги, авиакомпания не смогла заблаговременно зарезервировать для пассажирки место с увеличенным пространством», — заявили в «Аэрофлоте».

В компании подчеркнули, что в сложившейся ситуации у «Аэрофлота» не было технической возможности отправить Ломоносову данным рейсом, так как места с увеличенным пространством для ног и места в бизнес-классе были забронированы другими пассажирами. «Сотрудники авиакомпании предложили Ольге перебронировать билеты на другой рейс, однако, она этой возможностью не воспользовалась», — добавили в компании.