В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за родов пассажирки

Следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону из-за преждевременных родов одной из пассажирок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что экипаж самолета оказал пассажирке всю возможную помощь. «В результате прямо на борту самолета у женщины родился мальчик», — сказал источник.

Как сообщил РБК представитель авиакомпании «Россия», во время выполнения рейса SU6888 одна из пассажирок пожаловалась на недомогание. Как выяснилось, причиной оказались начавшиеся роды. На борту лайнера были врачи, которые помогли экипажу принять роды. Представитель авиакомпании подтвердил, что у пассажирки родился мальчик. После посадки в аэропорту в 13:50 мск, мать и ребенок были направлены в больницу.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший 7 августа рейс Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Милана из-за самочувствия одной из пассажирок. Женщину сняли с рейса. В этот же день в Перми экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Нижневартовск, так как 46-летнему пассажиру стало плохо.