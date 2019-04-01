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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Общество ,  
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Сооснователь Baring Vostok покинул совет директоров девелопера «Эталон»

Сооснователь и партнер инвестфонда Baring Vostok Алексей Калинин покинул совет директоров девелоперской группы «Эталон». Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что совет директоров одобрил отставку Калинина, который попросил о ней из-за многочисленных обязательств в других проектах.

Группа компаний «Эталон» (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Петербурга, Москвы и Подмосковья. В феврале АФК «Система» купила 25% акций Etalon Group у его сооснователя Вячеслава Заренкова и его семьи. Сумма сделки составила $226,6 млн. После продажи акций Заренков покинул пост председателя совета директоров, его семья сохранила миноритарный пакет акций девелопера в размере 5,7%.

Бизнес
Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви

В феврале Калинина и старшего партнера фонда Елену Ивашенцеву назначили
исполняющими обязанности главы Baring Vostok. Это произошло после ареста основателя фонда Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина. Калви предъявили обвинения в мошенничестве по делу о хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, он и партнеры убедили акционеров банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в 3 млрд руб. В СК оценивают реальную стоимость акций в 600 тыс. руб. Сам Калви связал дело с корпоративным конфликтом с другими акционерами банка.
Теги: Baring Vostok, ГК «Эталон»
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