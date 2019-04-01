Сооснователь Baring Vostok покинул совет директоров девелопера «Эталон»

Сооснователь и партнер инвестфонда Baring Vostok Алексей Калинин покинул совет директоров девелоперской группы «Эталон». Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Отмечается, что совет директоров одобрил отставку Калинина, который попросил о ней из-за многочисленных обязательств в других проектах.

Группа компаний «Эталон» (Etalon Group) работает на рынке жилой недвижимости Петербурга, Москвы и Подмосковья. В феврале АФК «Система» купила 25% акций Etalon Group у его сооснователя Вячеслава Заренкова и его семьи. Сумма сделки составила $226,6 млн. После продажи акций Заренков покинул пост председателя совета директоров, его семья сохранила миноритарный пакет акций девелопера в размере 5,7%.