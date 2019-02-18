Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви

Ими станут Елена Ивашенцева и Алексей Калинин, сообщила компания. Они оба работают в Baring Vostok c 1999 года. Полномочия Калви и троих других сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела, компания приостановила

Майк Калви и Алексей Калинин (слева направо) (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Исполнять обязанности главы инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners будут два человека — старший партнер фонда Елена Ивашенцева и сооснователь Алексей Калинин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Полномочия старшего партнера и основателя фонда Майкла Калви, партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина временно приостановлены, также рассказали в Baring Vostok. Все они в конце прошлой недели стали фигурантами дела о мошенничестве.

Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны. «Мы абсолютно убеждены, что суд установит это», — приводятся их слова.