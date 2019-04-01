В Чехии при столкновении автобуса и трамвая пострадали около 40 человек

В Чехии при столкновении автобуса и трамвая пострадали около 40 человек

Автобус столкнулся с трамваем в центре чешского Брно. В результате пострадали 38 человек, сообщает издание iRozhlas со ссылкой на представителя службы скорой помощи.

При этом 12 человек получили серьезные травмы. Авария произошла на пересечении улиц Масна и Крженова в 13:45 по местному времени (14:45 мск).

Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz. Телеканал CT24 добавляет, что среди пострадавших двое детей. Причины произошедшего неизвестны, ведется расследование.