Общество , 18:01
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В Чехии при столкновении автобуса и трамвая пострадали около 40 человек
Автобус столкнулся с трамваем в центре чешского Брно. В результате пострадали 38 человек, сообщает издание iRozhlas со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
При этом 12 человек получили серьезные травмы. Авария произошла на пересечении улиц Масна и Крженова в 13:45 по местному времени (14:45 мск).
Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz. Телеканал CT24 добавляет, что среди пострадавших двое детей. Причины произошедшего неизвестны, ведется расследование.