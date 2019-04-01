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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти

Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Это следует из карточки дела на сайте Верховного суда.

«Мотивировка отказа станет известна к концу недели, решение будет обжаловано в апелляционной коллегии​», — сообщил РБК пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Закон об оскорблении властей и распространении фейковых новостей был принят Госдумой 7 марта. Согласно документу, физические и юридические лица, причастные к оскорблению властей и государственных символов, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф до 300 тыс. руб., а лица, причастные к распространению недостоверных новостей, — к штрафу до 1,5 млн руб. Совет Федерации одобрил законопроект 13 марта. Правительство поддержало инициативу, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

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Иск Гудкова был направлен в Верховный суд 29 марта, в день вступления закона в силу.

По мнению Гудкова, он нарушает базовое право на свободу слова, а из текста закона неясно, будет ли привлекаться к ответственности лицо, распространявшее запрещенную законом информацию среди ограниченного круга пользователей (закрытые группы или страницы с ограниченным доступом).

Председатель Партии перемен также указал, что он и его юрист в документе акцентировали внимание на​ юридической безграмотности авторов закона.

Теги: Верховный суд, законопроект, Дмитрий Гудков, оскорбление
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