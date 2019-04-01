Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти

Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому. Это следует из карточки дела на сайте Верховного суда.

«Мотивировка отказа станет известна к концу недели, решение будет обжаловано в апелляционной коллегии​», — сообщил РБК пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Закон об оскорблении властей и распространении фейковых новостей был принят Госдумой 7 марта. Согласно документу, физические и юридические лица, причастные к оскорблению властей и государственных символов, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф до 300 тыс. руб., а лица, причастные к распространению недостоверных новостей, — к штрафу до 1,5 млн руб. Совет Федерации одобрил законопроект 13 марта. Правительство поддержало инициативу, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».

Иск Гудкова был направлен в Верховный суд 29 марта, в день вступления закона в силу.

По мнению Гудкова, он нарушает базовое право на свободу слова, а из текста закона неясно, будет ли привлекаться к ответственности лицо, распространявшее запрещенную законом информацию среди ограниченного круга пользователей (закрытые группы или страницы с ограниченным доступом).