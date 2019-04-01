В десятку лидеров выборов на Украине вошли Тимошенко и Тимошенко

В десятку лидеров первого тура выборов президента Украине вошли лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и народный депутат Юрий Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные украинской ЦИК.

Так, после обработки 67,8% бюллетеней Юлия Тимошенко занимает третью позицию с 13,1% голосов. Юрий Тимошенко, в свою очередь, отстает от своей однофамилицы на семь позиций — он замыкает первую десятку кандидатов с 0,6%.

Юрий Тимошенко — бывший народный депутат и боец нацгвардии. Его инициалы в избирательных бюллетенях, — Тимошенко Ю.В. полностью совпадают с инициалами лидера партии «Батькивщина». Благодаря этому в избирательных бюллетенях Тимошенко и Тимошенко стояли на соседних строчках. В феврале Юлия Тимошенко просила снять своего однофамильца с выборов. «Это они рассчитывают таким мошенническим, унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — говорила она. Инициатором этого плана она называла Петра Порошенко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, в нем участвовали 39 человек. После подсчета более 60% протоколов лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший с 30,39% голосов, действующий президент Петр Порошенко набирает 16,34%. Второй тур выборов на Украине должен состояться 21 апреля.