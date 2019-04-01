ГИБДД потребовала новые полномочия для усиления контроля за автошколами

ГИБДД разработала новую редакцию указа президента от 1998 года, согласно которой ведомство получит право регулярно проверять автошколы на соответствие выданным им лицензиям. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По действующему законодательству автошколы находятся под контролем Росообрнадзора, который выдает им лицензии на работу. С 7 апреля 2019 года лицензия будет действовать в течение пяти лет. Каждый документ специальным заключением подтверждает ГИБДД, однако какие-либо дополнительные проверки между выдачами старого и нового заключения не проводятся.

В ГИБДД газете пояснили, что после получения документов на работу многие автошколы начинают сокращать «финансовые издержки» — например, разрывают договор об аренде земли под площадку и обучают во дворах или на площадках меньшего размера. Это приводит к тому, что ученики не получают «необходимых знаний и навыков», подчеркнули в ГИБДД.

Инициативу ведомства поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения, порядок усиления контроля будет установлен приказом МВД, который должны разработать в мае, пишет издание со ссылкой на поручение вице-премьера Максима Акимова.​ В середине марта глава ГИБДД Михаил Черников уже допускал, что полномочия по надзору за автошколами могут перейти от Рособрнадзора к его ведомству. Он подчеркивал, что у Росообрнадзора в данном случае не хватает ресурсов выполнять надзорные функции.

Впрочем, отмечают источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, против инициативы ГИБДД может выступить Минэкономразвития, которое опасается возникновения дублирующего контроля. Между ведомствами сейчас существует спор по поводу реформы экзамена на водительские права: ГИБДД выступает за объединение «площадки» и города», а министерство считает, что эта мера увеличит время приема экзамена, а также ​лишит автошколы дополнительной выручки ​от «неиспользования площадок и автодромов».