Стали известны итоговые данные экзитполов на выборах на Украине

Шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов с результатами 30,6% и 17,8% соответственно. Об этом свидетельствуют итоговые данные национального экзитпола, которые опубликовал телеканал «112 Украина».

На третьем месте расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у нее 13,7% голосов. Далее идут лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10%) и экс-министр обороны Анатолий Гриценко (7,4%). Остальные кандидаты суммарно набрали 19,2%.

Таким образом, итоговые данные в целом совпадают с первыми показателями экзитполов после закрытия избирательных участков. У Зеленского в соответствии с этими результатами было 30,1% голосов, у Порошенко — 18,5%, у Тимошенко — 14%.

По последним данным ЦИК на 2:10 мск, после подсчета 9,12% голосов Зеленский лидирует с показателем 29,48% голосов. Далее идут Порошенко (16,96%) и Тимошенко (13,87%).