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Выборы на Украине ,  
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Киев обвинил Россию в попытке недопуска крымчан на выборы

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил о попытке российских пограничников не допустить до выборов президента украинских граждан, выезжающих из Крыма. Его слова опубликованы на сайте МВД страны.

Как утверждает Слободян, «пограничники страны-оккупанта» останавливают украинцев, которые едут на материк, и спрашивают у них цель поездки.

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Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что у ведомства нет информации, разворачивают ли пограничники тех, кто заявил, что едет принять участие в выборах. «Но с большой долей вероятности можно предположить, что они не дают проголосовать», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил «РИА Новости», что «массового потока крымчан на Украину» для голосования на выборах президента нет. По его словам, «поддерживать украинских кандидатов в Крыму нет желающих».

23 марта Слободян говорил, что в преддверии выборов его ведомство усилило меры безопасности на границе с Россией.

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Как прошли президентские выборы на Украине. Главное

Голосование на выборах президента Украины прошло 31 марта, явка, по данным ЦИК, составила 63,48%. По результатам подсчета 4,60% от всего числа бюллетеней, на них лидирует шоумен Владимир Зеленский. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко, на третьем — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
 

Теги: Госпогранслужба Украины, российские пограничники, Крым, выборы на Украине
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