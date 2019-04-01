Киев обвинил Россию в попытке недопуска крымчан на выборы

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил о попытке российских пограничников не допустить до выборов президента украинских граждан, выезжающих из Крыма. Его слова опубликованы на сайте МВД страны.

Как утверждает Слободян, «пограничники страны-оккупанта» останавливают украинцев, которые едут на материк, и спрашивают у них цель поездки.

Глава Госпогранслужбы подчеркнул, что у ведомства нет информации, разворачивают ли пограничники тех, кто заявил, что едет принять участие в выборах. «Но с большой долей вероятности можно предположить, что они не дают проголосовать», — отметил он.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил «РИА Новости», что «массового потока крымчан на Украину» для голосования на выборах президента нет. По его словам, «поддерживать украинских кандидатов в Крыму нет желающих».