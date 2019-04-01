СМИ сообщили о вооруженном нападении на протестующих в Венесуэле

Несколько вооруженных людей в гражданской одежде открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом пишет местное издание El Nacional со ссылкой на фотографии и видео очевидцев.

По данным издания, стрелять начали члены провластных группировок «колективос», на фотографиях у них в руках видны оружие, похожее на винтовку, и пистолет. Сообщается, что в результате стрельбы пострадали два человека. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Издание уточняет, что люди вышли на протестные акции из-за отключения электричества и проблем с питьевой водой. В Венесуэле, в том числе в Каракасе, с начала марта произошло несколько масштабных сбоев в подаче электроэнергии. В качестве причины местные власти называют кибератаки на систему энергоснабжения страны и «американский империализм».