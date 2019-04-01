МВД возбудило дело после кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

МВД возбудило дело после кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи фрагмента кабеля спецсвязи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста напротив Кремля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Дело заведено по ст. 158 УК (кража).

Материальный ущерб, по данным ведомства, составил 170 тыс. руб. Подозреваемые — 37-летний москвич и 35-летний ранее судимый приезжий — задержаны.

О похищении фрагмента кабеля правительственной связи 26 марта сообщили источники РБК. В полицию поступила информация, что неизвестные срезали кабель на площади Васильевский спуск. Инцидент произошел во время ремонтных работ на мосту.

Как позднее рассказали в Федеральной службе охраны, один из подозреваемых при попытке скрыться прыгнул в Москву-реку, но его удалось достать из реки.