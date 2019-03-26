Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля

Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля

Фрагмент кабеля похитили из технологического коллектора рядом с Большим Москворецким мостом. Полиция проводит следственные мероприятия и проверку по факту случившегося

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи.​ Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

Кражу обнаружили накануне, 25 марта. В полицию поступило сообщение, что на площади Васильевский спуск неизвестные срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний житель Москвы написал письменное заявление, в котором сообщил, что похитили фрагмент правительственной кабельной линии по адресу Москва, Большой Москворецкий мост, технологический коллектор.

По факту происшествия проводится проверка, сумма ущерба устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов уже опросили разнорабочих строительной организации ООО «Пелискер», просмотрели камеры видеонаблюдения, осмотрели место происшествия.

Видеонаблюдения непосредственно в месте, где украли кабель, нет, уточнили источники.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Пелискер» занимается строительством мостов и тоннелей. Ее руководителем является Андрей Истратов, бенефициаром — Леонид Лейкин. Также в базе есть и другая зарегистрированная на Лейкина строительная фирма — ООО «Пелискер-БТ».