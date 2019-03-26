ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

ФСО сообщила о поимке похитителей кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Один из злоумышленников, убегая, прыгнул в Москву-реку, но его задержали. На работе спецсвязи инцидент не отразился

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

​Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и МВД пресекли попытку украсть часть кабеля специальной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщил РБК замначальника центра по связям с общественностью ФСО России Денис Симонов.

«Злоумышленники задержаны с поличным. Один из них, пытаясь скрыться с места происшествия, прыгнул в реку, хотел переплыть Москву-реку, но его достали из реки и, учитывая температуру воды, фактически спасли», — рассказал Симонов.

Инцидент произошел во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту, на работу средств правительственной связи произошедшее не повлияло. Злоумышленников передали правоохранительным органам.

Ранее источники РБК сообщили, что 25 марта в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные срезали кабель правительственной связи рядом с Кремлем — на площади Васильевский спуск, недалеко от моста. Полицейские начали проверку и опросили сотрудников ООО «Пелискер», которая занимается капитальным ремонтом моста, заявил собеседник РБК.