СМИ опубликовали фото с места крушения самолета совладельца S7 Филевой

По данным газеты Bild. бизнес-джет упал на поле спаржи в городе Эгельсбах. Издание Hessenschau показало, как на месте происшествия работают пожарные. Причины катастрофы пока неизвестны

Немецкое издание Hessenschau опубликовало фотографии с места падения бизнес-джета, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева. Фотографии размещены на сайте издания и на странице в Twitter.

На кадрах показаны оцепленная точка крушения самолета и находящиеся вокруг пожарные на нескольких автомобилях. По данным газеты Bild и сервиса Aviation Safety Network, который отслеживает авиационные происшествия, самолет упал на поле спаржи в городе Эгельсбах и загорелся. Его обломки были разбросаны в радиусе 20 м. Впрочем, серьезного возгорания на фото не видно.

Частный самолет Epic-LT, в котором летела 55-летняя Филева, 31 марта разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в районе Франкфурта-на-Майне. Подробности произошедшего пока неизвестны, помимо Филевой погибли пилот и еще один пассажир.