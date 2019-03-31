Орешкин с семьей прокатился в московском метро

Орешкин с семьей прокатился в московском метро

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокатился в московском метро. Фотографии он опубликовал в Instagram.

На снимках видно, как Орешкин с супругой и дочерью едет в вагоне метро, а потом поднимается на эскалаторе. Также министр опубликовал фотографии прогулки в парке «Музеон».

https://www.instagram.com/p/BvrG93HFzyj/

«Сегодня прекрасный весенний день в Москве. Удалось съездить с семьей в парк «Музеон», — написал Орешкин.