В Москве открылся новый участок желтой ветки метро
Общество, 15:32
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В Москве открылся новый участок желтой ветки метро
В Московском метрополитене открылся новый участок Калининско-Солнцевской линии, включающий семь станций. Об этом сообщает ТАСС.
На участке протяженностью 14 км расположены станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино и «Рассказовка». Также было открыто электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать новый радиус метро.
Мэр Москвы Сергей Собянин проехал по новому участку от станции «Солнцево» до «Рассказовки».В перспективе линию продлят до аэропорта «Внуково», а также соединят с действующим участком Калининской линии «Третьяковская» — «Новокосино». Теперь метрополитен Москвы состоит из 222 станций, протяженность линий составляет 380 км.