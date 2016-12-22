В Москве открылся новый участок желтой ветки метро

В Московском метрополитене открылся новый участок Калининско-Солнцевской линии, включающий семь станций. Об этом сообщает ТАСС.

На участке протяженностью 14 км расположены станции «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино и «Рассказовка». Также было открыто электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать новый радиус метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин проехал по новому участку от станции «Солнцево» до «Рассказовки».

В перспективе линию продлят до аэропорта «Внуково», а также соединят с действующим участком Калининской линии «Третьяковская» — «Новокосино». Теперь метрополитен Москвы состоит из 222 станций, протяженность линий составляет 380 км.