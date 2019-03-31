СМИ сообщили о родившей на избирательном участке на Украине женщине

СМИ сообщили о родившей на избирательном участке на Украине женщине

В ходе голосования на выборах президента Украины на одном из избирательных участков родила женщина, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главного редактора телеканала «Украина» Юрия Сугака.

«В Киеве женщина родила на избирательном участке», — сообщил он.

Издание указывает, что об этом также сообщила журналистка Рена Назарова в своем Facebook. По ее словам, женщина родила девочку на избирательном участке в роддоме. «Роженица успела выполнить свой гражданский долг», — написала она.

Ранее на одном из избирательных участков в городе Борзна в Черниговской области мужчина бросил зажигательную смесь. Смесь загорелась, однако ее удалось быстро потушить.