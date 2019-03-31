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Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

В дипломатии США нет ничего кроме ультиматумов, другие инструменты исчезли из дипломатического арсенала Вашингтона, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о новых, совместных с НАТО мерах против Москвы.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции», — приводит слова министра «РИА Новости». Лавров добавил, что другой инструментарий исчез из американской дипломатии, и «это печально». Лавров указал, что главы внешнеполитических ведомств должны искать дипломатические подходы к решению проблем.

Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон мог бы делать больше, чтобы решить проблему «активности Москвы» в республике. Помпео также заявил, что проводимые Россией «операции влияния» представляют угрозу.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео, Госдеп
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