Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России

В дипломатии США нет ничего кроме ультиматумов, другие инструменты исчезли из дипломатического арсенала Вашингтона, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о новых, совместных с НАТО мерах против Москвы.

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять – санкции», — приводит слова министра «РИА Новости». Лавров добавил, что другой инструментарий исчез из американской дипломатии, и «это печально». Лавров указал, что главы внешнеполитических ведомств должны искать дипломатические подходы к решению проблем.

Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон мог бы делать больше, чтобы решить проблему «активности Москвы» в республике. Помпео также заявил, что проводимые Россией «операции влияния» представляют угрозу.