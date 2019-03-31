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В Москве в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика

Автобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Москве, на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе города Московский. По предварительным данным, в результате пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика.

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Предполагаемого виновника ДТП на Можайском шоссе доставили в Москву

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что автобус ехал по маршруту 911. Из-за аварии перекрыли три полосы Киевского шоссе, которые направляются в сторону Москвы. Собеседник добавил, что за одним из пострадавших отправили вертолет Московского авиационного центра.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса» подтвердило, что автобус следовал по маршруту 911. В пресс-службе агентству рассказали, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.

​25 марта на пересечении МКАД и Можайского шоссе столкнулись Mercedes Gelandewagen и «Нива». В результате погибли два человека и один пострадал. При этом водитель Gelandewagen скрылся с места происшествия. 30 марта полицейские доставили из Грозного в Москву предполагаемого виновника ДТ​П.

Теги: Москва, ДТП, Автобус, Киевское шоссе
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