В Москве в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика

В Москве в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика

Автобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Москве, на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе города Московский. По предварительным данным, в результате пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что автобус ехал по маршруту 911. Из-за аварии перекрыли три полосы Киевского шоссе, которые направляются в сторону Москвы. Собеседник добавил, что за одним из пострадавших отправили вертолет Московского авиационного центра.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса» подтвердило, что автобус следовал по маршруту 911. В пресс-службе агентству рассказали, что, по предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.