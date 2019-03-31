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Синоптики пообещали тепло и солнце в Москве после холодного понедельника

В понедельник в Москве погода испортится, и температура воздуха понизится. Однако со вторника в столицу вернется солнце и тепло, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра мы прогнозируем, что температурный фон составит около пяти градусов тепла. Относительно сегодняшнего тепла это, конечно, ощутимое похолодание, но на самом деле температура вернется в климатическую норму, даже на градус выше среднего значения. Ночью сегодня ожидается дождь и небольшой мокрый снег, но он быстро растает», — сказал он.

Вильфанд добавил, что со вторника, 2 апреля, до конца недели ожидаются солнечные дни. По прогнозам синоптиков, дневная температура будет составлять около семи градусов тепла, однако ночью она будет падать до границы отрицательных отметок.

Научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что снежный покров в столице должен сойти к концу дня. «Сегодня утром на нашей станции в ВДНХ был зафиксирован снежный покров толщиной два сантиметра, к концу дня он, конечно же, сойдет», — сообщил он.

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При этом Вильфанд рассказал, что в Московской области средняя толщина снега составляет 11-12 см. «Он будет даже на полях еще до середины первой декады, а в лесах будет лежать до начала второй декады», — заявил он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что к 13:00 воздух в Москве прогрелся до 13,3 градусов тепла, что стало «небывалой» температурой для весны текущего года. Ранее самым теплым днем с начала года стало 26 марта, когда воздух прогрелся до плюс 7,5 градусов.

Теги: Москва, погода, Тепло
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