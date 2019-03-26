В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 26 марта, стал самым теплым днем в текущем году, к полудню воздух прогрелся до плюс 7,5 градуса. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, это действительно самый теплый день 2019 года. Если вчера максимальная температура воздуха была плюс 7,2 градуса, то сегодня на станции ВДНХ уже к полудню воздух прогрелся до плюс 7,5 градуса», — рассказала она.

При этом Позднякова отметила, что в среду, 27 марта, в столицу придет небольшое похолодание. ​«Существенных осадков не ожидается, но минимальная температура в ночные часы будет до минус 3 градусов, а дневная температура при плотном северо-западном ветре достигнет лишь отметки в плюс 3 градуса», — заявила она.

Синоптик подчеркнула, что похолодание будет недолгим — теплеть начнет уже в пятницу, 29 марта, а в воскресенье, 31 марта, воздух в столице прогреется до плюс 9 градусов, а в центре города и вовсе до плюс 10 градусов.