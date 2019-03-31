Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,83 64,82 EUR Нал. 74,05 73,11 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 171,50 6,50 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 13:38 Неизвестный пригрозил подорвать штаб кандидата в президенты Украины Политика, 13:37 Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко Политика, 13:22 Биатлонистка Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России Спорт, 13:18 В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД Общество, 12:54 Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра Общество, 12:48 Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине Политика, 12:38 Порошенко проголосовал на выборах президента Украины Политика, 12:32 Явка на выборах президента Украины превысила 16% Политика, 12:23 В Индии разбился истребитель МиГ-27 Общество, 12:15 В кабмине поддержали идею о приравнивании IQOS и glo к обычным сигаретам Политика, 12:14 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 11:50 Кличко приехал на избирательный участок на велосипеде после тренировки Политика, 11:49 Зеленский и Парубий проголосовали на выборах президента Украины Политика, 11:41
Выборы на Украине ,  
0 
Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что во время голосования кандидат в президенты и лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал свой бюллетень в присутствии телекамер. Об этом сообщается на сайте независимого комитета.

«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.

Политика
МВД Украины получило 151 заявление о нарушениях на президентских выборах

В комитете добавили, что любая фиксация и демонстрация результатов волеизъявления избирателя на участке запрещена законом, так как это нарушает тайну голосования. В КИУ рассказали, что нарушение ст. 159 УК Украины предусматривает штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительные работы на срок до двух лет​ или лишением свободы на срок до трех лет.

Политика
Как проходят президентские выборы на Украине. Главное

Избирательные участки на выборах президента Украины открылись в 08:00 мск. К 11:00 мск МВД страны получило 151 заявление о нарушениях избирательного процесса, которые касались подкупа избирателей, фотографирования бюллетеней и попытки унести их с участка, незаконной агитации, а также фальсификации избирательных документов.

Теги: Украина, Олег Ляшко, президентские выборы, бюллетень
Материалы по теме
Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине
Политика
Явка на выборах превысила 46% после подсчета 36% голосов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter