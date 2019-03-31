Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что во время голосования кандидат в президенты и лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал свой бюллетень в присутствии телекамер. Об этом сообщается на сайте независимого комитета.

«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что любая фиксация и демонстрация результатов волеизъявления избирателя на участке запрещена законом, так как это нарушает тайну голосования. В КИУ рассказали, что нарушение ст. 159 УК Украины предусматривает штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительные работы на срок до двух лет​ или лишением свободы на срок до трех лет.