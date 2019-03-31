Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что во время голосования кандидат в президенты и лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал свой бюллетень в присутствии телекамер. Об этом сообщается на сайте независимого комитета.
«Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления», — говорится в сообщении.
В комитете добавили, что любая фиксация и демонстрация результатов волеизъявления избирателя на участке запрещена законом, так как это нарушает тайну голосования. В КИУ рассказали, что нарушение ст. 159 УК Украины предусматривает штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо исправительные работы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.