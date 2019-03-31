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В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП. Об этом ​РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

«На Третьем транспортном кольце, в районе улицы Тестовской, автомобиль совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП. Водитель был задержан и передан органам следствия для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе. Сотрудника Госавтоинспекции госпитализировали.

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В начале марта в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце погиб сотрудник ГИБДД при оформлении аварии. В служебную машину въехал автомобиль марки Lexus. В результате следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Теги: Москва, ГИБДД, Третье транспортное кольцо
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Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в центре Москвы
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СК возбудил дело после гибели оформлявшего ДТП в Москве полицейского
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