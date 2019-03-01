СК возбудил дело после гибели оформлявшего ДТП в Москве полицейского

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели оформлявшего ДТП сотрудника ДПС в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

«Следователями проведен ряд неотложных следственных действий, по результатам которых принято решение о задержании водителя, совершившего ДТП. В ходе допроса мужчина признал вину», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

ДТП в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве произошло вечером 28 февраля. Как отметили в СК, водитель автомобиля Lexus при въезде в тоннель нарушил правила дорожного движения и врезался в автомобиль ДПС. Внутри полицейской машины находились сотрудники ДПС, оформлявшие незначительную аварию, которая ранее произошла в тоннеле.