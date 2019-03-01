Сотрудник ГИБДД умер при оформлении ДТП в центре Москвы

Сотрудник ГИБДД погиб после аварии в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД, передает «РИА Новости».

Как пояснили в Госавтоинспекции, 28 февраля около 23:00 два сотрудника ГИБДД работали на месте ДТП в Гагаринском тоннеле. В это время в служебный автомобиль, в котором находились инспекторы, въехала машина марки Lexus. «В результате от полученных травм сотрудник ГИБДД скончался», — сообщили там.

В пресс-службе столичного управления МВД ТАСС уточнили, что сотрудники ГИБДД оформляли незначительную аварию, которая ранее произошла в тоннеле. Там подтвердили, что при наезде Lexus сотрудник ГИБДД получил травмы, не совместимые с жизнью.

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, инспектор умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Всего в ДТП участвовали четыре автомобиля, сообщил собеседник агентства.