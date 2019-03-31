Семь человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Семь человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Пожар произошел на одном из заводов на востоке Китая, в результате чего семь человек погибли и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Инцидент произошел в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу в 07:12 по местному времени (02:12 мск). Пожар начался в контейнере, в котором хранился металлолом, после чего огонь распространился на мастерскую. По данным телеканала, пожар потушили. Ведется расследование причин случившегося.

21 марта в городе Цзянсу на заводе по производству удобрений произошел взрыв. В результате разбились окна близлежащих жилых домов и школы, а также были повреждены десятки автомобилей. Огонь перекинулся на соседние здания. При взрыве погибли 64 человека и 94 пострадали.