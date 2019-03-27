Овечкин набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги. Игра состоялась вечером 26 марта в столице США.
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши (17-я минута), Александр Овечкин (45-я), Джон Карлсон (52-я) и Никлас Бэкстрём (58-я), у «Каролины» на 36-й минуте гол забил Дуги Хэмилтон. Капитан «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил свой 49-й гол в сезоне и набрал 86 очков. Он признан второй звездой матча. Первым игроком встречи стал Евгений Кузнецов, отметившийся тремя результативными передачами. За нынешний сезон он набрал 68 очков по системе «гол плюс пас».
Следующая встреча команд пройдет 29 марта.