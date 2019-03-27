Овечкин набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Овечкин набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл клуб «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги. Игра состоялась вечером 26 марта в столице США.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши (17-я минута), Александр Овечкин (45-я), Джон Карлсон (52-я) и Никлас Бэкстрём (58-я), у «Каролины» на 36-й минуте гол забил Дуги Хэмилтон. Капитан «Кэпиталз» также сделал результативную передачу.

Капитан «Вашингтона» Овечкин забил свой 49-й гол в сезоне и набрал 86 очков. Он признан второй звездой матча. Первым игроком встречи стал Евгений Кузнецов, отметившийся тремя результативными передачами. За нынешний сезон он набрал 68 очков по системе «гол плюс пас».​

Следующая встреча команд пройдет 29 марта.