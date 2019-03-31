Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович признал свое поражение во втором туре выборов президента Словакии. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Кроме того, выступая на пресс-конференции в Братиславе, он заявил, что поздравил своего оппонента в борьбе за президентское кресло Зузану Чапутову. «Я только что говорил по телефону с госпожой Чапутовой и поздравил ее с победой», — сказал он.

Политик отметил, что он уважает выбор и волю словаков, а также подчеркнул, что всегда будет работать на благо страны.

«Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые пришли на выборы, и тех, кто отдал свой голос за меня», — добавил он.