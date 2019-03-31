Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,28 64,55 EUR Нал. 74,46 72,69 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 158,10 -6,90 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Консультант Безоса обвинил Эр-Рияд во взломе телефона главы Amazon Общество, 06:26 Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии Политика, 06:14 Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix Технологии и медиа, 05:37 В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице Общество, 05:07 СМИ узнали о риске отставки британских министров из-за споров по Brexit Политика, 04:53 Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой Политика, 04:18 Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева Общество, 03:39 Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру Общество, 02:56 Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых» Политика, 02:23 Президентом Словакии впервые станет женщина Политика, 02:16 Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче Технологии и медиа, 01:52 Минобороны пригласило США на переговоры по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан» Политика, 01:14 Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети Технологии и медиа, 00:47 МИД ответил на «запугивания» США ввести санкции из-за Венесуэлы Политика, 00:29
Политика ,  
0 
Еврокомиссар Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович признал свое поражение во втором туре выборов президента Словакии. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Кроме того, выступая на пресс-конференции в Братиславе, он заявил, что поздравил своего оппонента в борьбе за президентское кресло Зузану Чапутову. «Я только что говорил по телефону с госпожой Чапутовой и поздравил ее с победой», — сказал он.

Политика
Президентом Словакии впервые станет женщина

Политик отметил, что он уважает выбор и волю словаков, а также подчеркнул, что всегда будет работать на благо страны.

«Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые пришли на выборы, и тех, кто отдал свой голос за меня», — добавил он.

Во втором туре президентских выборов в Словакии победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Согласно подсчетам 100% бюллетеней, она набрала 58,41% голосов, за Шефчовича проголосовали 41,59% избирателей. Таким образом Чапутова станет первой женщиной-президентом в истории Словакии.

Теги: Еврокомиссия, Шефчович, президентские выборы, Словакия
Материалы по теме
Президентом Словакии впервые станет женщина
Политика
В Словакии определились участники второго тура президентских выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter