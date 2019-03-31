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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из США, Франции, Бразилии, Австралии и Мексики. При этом о сбоях в России не сообщается.

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По данным Downdetector, большинство пользователей Netflix испытывают проблемы с отсутствием подключения (40%), еще 38% сообщили о неполадках с просмотром потокового видео, а 21% заявил о проблеме с попаданием в личный кабинет сервиса.

22 марта пользователи Instagram пожаловались на перебои в работе сервиса. Юзеры со всего мира испытывали проблемы с новостной лентой, авторизацией и работой веб-версии социальной сети.

Теги: Netflix, сбой
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