Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Пользователи Instagram из нескольких стран пожаловались на перебои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о проблемах начали поступать в 1:00 мск. Больше всего жалоб поступило из Японии, Австралии, США и Германии.

По данным Downdetector, 56% пользователей Instagram испытывают проблемы с новостной лентой, 24% жалуются на проблемы с авторизацией, на работу веб-сайта соцсети пожаловались 19% юзеров.

В прошлый раз сбой с работе Instagram произошел 13 марта. О проблемах сообщали также пользователи Facebook.

В начале декабря 2018 года в работе Facebook произошел глобальный сбой. Пользователей выбрасывало из аккаунта, а обратно зайти они не могли. Также возникали проблемы с сайтом и загрузкой изображений.