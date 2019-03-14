В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

Пользователи мессенджера WhatsApp в нескольких странах мира пожаловались на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно его данным, проблемы возникли с получением и отправкой сообщений, соединением, а также входом в систему.

О сбоях сообщили жители ряда стран на территории Европы и Латинской Америки.

Ранее издание WABetaInfo сообщало, что в WhatsApp в рамках мер по борьбе со спамом появится функция, ограничивающая добавление пользователей в групповые чаты.



