Минобороны пригласило США на переговоры по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан»

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Виктор Купчишин сообщил на брифинге о контакте с американским командованием в зоне Эт-Танф, в рамках которого ему было предложено принять участие в координационном совещании по ликвидации лагеря для беженцев «Эр-Рукбан».

По его словам, совещание планируется провести 2 апреля в пункте пропуска «Джлеб». Он отметил, что эта встреча позволит выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан».

Также Купчишин напомнил, что в целях предотвращения гуманитарной катастрофы при перемещении беженцев из зоны Эт-Танф к местам их постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда помимо прочего были отправлены специально созданные колонны автобусов.

20 марта Россия и Сирия предложили США принять участие в операции по выводу беженцев из лагеря ​«Эр-Рукбан». «Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооруженных сил США в зоне Эт-Танф», — заявляли в российском Министерстве обороны.