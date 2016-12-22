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«Норникель» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 81%
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«Норникель» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 81%
Бизнес, 16:29
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«Норникель» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 81%

Горно-металлургическая компания «Норильский никель», крупнейшим акционером которой является Владимир Потанин (34%), увеличила чистую прибыль в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого годана 81%, до $1,65 млрд. Об этом говорится в отчете компании.

Показатель доналоговой прибыли (EBITDA) вырос на 77%, до $3,1 млрд в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности. Рентабельность EBITDA увеличилась с 41 до 53%. Самым рентабельным горно-металлургическим холдингом в мире является австралийская BHP, по итогам 2017 года этот показатель у нее составлял 53%. За первое полугодие 2018 года BHP пока не отчиталась.

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA у «Норникеля» на конец июня составлял 1,1x. К этому показателю привязана дивидендная политика компании. Если его величина не выше 1,8х, то акционеры «Норникеля» могут рассчитывать на выплаты в размере 60% от уровня EBITDA (то есть на $1,86 млрд). От дивидендов компании во многом зависит UC Rusal Олега Дерипаски с долей в 27,8%: они помогают компании обслуживать высокий долг ($7,9 млрд — чистый долг на конец июня 2018 года).

Аналитики Goldman Sachs оценили потенциальную дивидендную доходность «Норникеля» в 7%.

Теги: «Норникель» , отчетность
Главное
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