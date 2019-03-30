В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш

Суд в США приговорил к 20 годам лишения свободы геймера Тайлера Барриса за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека. Об этом сообщает New York Daily News.

По данным издания, в 2017 году Баррис позвонил в полицию и сообщил, что он убил одного человека, а еще двое находятся у него в заложниках. При этом в качестве места нахождения Баррис указал дом, который, как он думал, принадлежит одному из его соперников в игре Call of Duty. Однако позже выяснилось, что по указанному адресу проживали другие люди.

Прибывшие на место вызова полицейские в ходе операции случайно застрелили проживавшего там мужчину. Они сделали это, подумав, что жилец потянулся за оружием.

Отмечается, что на суде 26-летний обвиняемый признал свою вину по 51 обвинению, связанному с поддельными звонками и угрозами.