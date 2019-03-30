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«Яндекс.Такси» допустило рост цен при лимите работы «уставших» водителей

Компания «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей. Об в рамках Красноярского экономического форума сообщил директор компании Тигран Худавердян. передает корреспондент РБК.

«Мы действительно обсуждаем этот вопрос с правительством Москвы. Проблема переработок в целом преувеличена. Абсолютное количество водителей, которые действительно перерабатывают — это, по нашим оценкам, первые проценты. Проблем много, кардинально это ситуацию не изменит», — сказал Худавердян РБК.

Глава компании считает, что цены могут измениться в случае, если водителей станет меньше.

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«Совокупных часов на линии станет меньше. Это означает, что, так как цену по сути определяет алгоритм, то автоматически цены чуть-чуть скорректируются. Как сбалансируется система, сложно прогнозировать, потому что сегодня огромное количество водителей работает в режиме подработки, и речь идет о нескольких часах в день. Это означает, что если цены немного скорректируются вверх, то это станет более интересно этим водителям-подработчикам, и они, может быть, станут немного больше работать и все сгладится. В целом мы не считаем, что это какое-то критическое изменение», — добавил Худавердян.

Ранее глава столичного дептранса Максим Ликсутов в интервью газете Коммерсантъ»​ сообщал, что к началу 2020 года в Москве должна появиться система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, отработавших за рулем более восьми часов. Ликсутов отмечал, что таким образом власти намерены снижать аварийность с участием такси на улицах Москвы.

Теги: «Яндекс. Такси», Такси
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