Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Низкими цены на такси в своих регионах назвали, в свою очередь, 8% респондентов. Более половины (61%) отмечают соответствие цены качеству предоставляемых услуг.

В целом услугами такси за последние пять лет стали пользоваться чаще 46% опрошенных. Три четверти (77%) опрошенных социологами россиян считают, что в их городе работает достаточное количество такси. Пожаловались на слишком большое их количество 16% респондентов, еще 6% указали, что такси в их регионе недостаточно.

Наиболее важными респонденты назвали такие критерии для поездок на такси, как техническое состояние автомобиля, профессиональное мастерство водителя и длительность ожидания подачи такси. Меньше всего пассажиров интересуют гражданство водителя, форма собственности на такси и марка автомобиля.

Отвечая на вопрос о безопасности, большинство опрошенных (79%) заявили, что совершать поездки на такси в их городе безопасно.​