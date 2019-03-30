На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине перед первым туром президентских выборов, который пройдет 31 марта, наступил «день тишины». Согласно статье 57 «О выборах президента Украины», в течение дня запрещено проводить любые агитационные мероприятия и размещать рекламные материалы кандидатов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

«Уважаемые кандидаты на пост президента Украины. Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют», — говорится в заявлении ЦИК.

Отмечается, что работа комиссии организована по высоким европейским стандартам.

В списке кандидатов заявлено 39 фамилий. По итогам исследования, проведенного общественной организацией «Передовые правовые инициативы», лидером предвыборной гонки является комик и шоумен Владимир Зеленский (34,04%). Порошенко заручился поддержкой 14,22% избирателей, сохраняя второе место. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%).