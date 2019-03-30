В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы

В Мексике суд вынес приговор четверым мужчинам, которые похитили более 100 нелегальных мигрантов. Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Двое из похитителей приговорены к 1, 87 тыс. лет тюрьмы каждый, еще двое — к 1,7 тыс. и 1,2 тыс. соответственно. Кроме того, осужденные должны будут выплатить штрафы пострадавшим от их действий.

Мужчин задержали в феврале прошлого года за похищение 117 нелегальных мигрантов в районе города Матаморос в штате Тамаулипас. Мигранты были спасены, сообщает ведомство.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп назвал Мексику одной из самых небезопасных стран в мире. По данным секретариата по безопасности и защите граждан Мексики, в прошлом году в этой стране было совершено более 33 тыс. убийств, на 15% больше по сравнению с 2017 годом. Рост убийств связан, в том числе, с жестокостью со стороны наркокартелей.

