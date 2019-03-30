Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт покинула пост

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт покинула должность. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«От имени дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хизер Нойерт за ее службу и два года непревзойденной работы», — написал он.

Нойерт перешла в Программу Фулбрайта — программу образовательных грантов, основанную в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Ее цель — укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

28 марта NBC News со ссылкой на источники сообщил, что новым пресс-секретарем Госдепа может стать эксперт по борьбе с терроризмом и бывший сотрудник телеканала Fox News Морган Ортагус. Ранее она работала в пресс-службе Агентства США по международному развитию, в Минфине США в качестве аналитика разведданных, а также в посольстве США в Саудовской Аравии.