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Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт покинула пост

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт покинула должность. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«От имени дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хизер Нойерт за ее службу и два года непревзойденной работы», — написал он.

Нойерт перешла в Программу Фулбрайта — программу образовательных грантов, основанную в 1946 году сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Ее цель — укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.

28 марта NBC News со ссылкой на источники сообщил, что новым пресс-секретарем Госдепа может стать эксперт по борьбе с терроризмом и бывший сотрудник телеканала Fox News Морган Ортагус. Ранее она работала в пресс-службе Агентства США по международному развитию, в Минфине США в качестве аналитика разведданных, а также в посольстве США в Саудовской Аравии.

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Пресс-секретарь Госдепа отказалась представлять США в ООН

Хизер Нойерт возглавила пресс-службу Госдепартамента в апреле 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканале Fox News. В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп предложил Нойерт занять должность постпреда США в ООН, однако она отказалась от этого поста. 
 

Теги: Хизер Нойерт, Госдепартамент США, Майк Помпео
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