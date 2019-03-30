Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко покинула дебаты, которые должны были состояться в эфире телеканала «UA: Первый». Такое решение она приняла из-за отсутствия других кандидатов — действующего лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

По словам Тимошенко, ей жаль, что «два мощных рейтингоносца» не нашли времени, «а скорее храбрости», прийти на дебаты. Она отказалась остаться и ответить на вопросы аудитории из-за «организационных дел».

Дебаты с участием трех кандидатов в президенты Украины должны были состояться 29 марта в эфире ток-шоу «Обратный отсчет». В команде Зеленского ранее сообщили «Украинской правде», что тот не приедет на них из-за продолжающегося гастрольного тура шоу «Вечерний квартал». В штабе подчеркнули, что график гастролей был запланирован еще в 2018 году, и участие Зеленского в дебатах не подтверждалось.

Источники в окружении Порошенко заявили, что в его графике нет визита на «Обратный отсчет», однако позднее 29 марта он планировал быть в эфире ТРК «Украина».