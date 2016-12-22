Кремль определился с основным сценарием выборов главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах главы региона в 2019 году — это основной вариант, который рассматривается в Кремле. Скорее всего, он пойдет на выборы как самовыдвиженец

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Основной сценарий

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы главы региона, намеченные на осень 2019 года, — этот вариант сейчас рассматривается в Кремле в качестве основного. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента. Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора именно с прицелом на участие в выборной кампании, говорит один из собеседников РБК.

«Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — поясняет другой близкий к Кремлю источник РБК.

Пресс-секретарь врио губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов отказался от комментариев.

Традиционно назначенный президентом врио принимает участие в губернаторских выборах. Исключением последних лет стал временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев, который проработал на этом посту всего 70 дней. Врио главы региона он стал 28 июля 2016 года, а уже 6 октября подал в отставку, обратившись к президенту «с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу». Источники РБК тогда рассказывали, что уход Зиничева был его личной инициативой, а главной причиной было то, что «он не нашел себя в губернаторской работе». Изначально планировалось, что Зиничев примет участие в выборах, говорили собеседники РБК.

Несколько отличается от обычной и ситуация с врио главы Хакасии Михаилом Развожаевым, которого Владимир Путин назначил в регион 3 октября, вскоре после отставки прежнего губернатора Виктора Зимина. На встрече с Развожаевым президент сообщил, что тот направляется в регион на месяц: «Просьба заключается в том, чтоб вы проработали в Хакасии в течение месяца, взяли под контроль ситуацию». Это, отметил Путин, касается социально-экономических проблем, кроме того, необходимо, чтобы Развожаев «помог провести чистые, открытые и отвечающие нашим законам выборы».

На 11 ноября в Хакасии намечен второй тур губернаторских выборов, в которых остался только один участник — коммунист Валентин Коновалов. Чтобы выиграть выборы, ему нужно набрать более 50% голосов. В противном случае кампания будет признана несостоявшейся. Три близких к Кремлю собеседника РБК говорят, что администрация президента готова признать победу Коновалова в случае, если он наберет требуемый процент голосов. Если же результат будет ниже 50%, то обсуждается возможность​ оставить Развожаева в Хакасии, с тем чтобы он принял участие в новых выборах.

Беглов 15 лет назад уже был временно исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга, но тогда ситуация отличалась от нынешней. В июне 2003 года губернатор Владимир Яковлев ушел в отставку и назначил в качестве врио своего первого заместителя Беглова. Тот исполнял обязанности главы региона в течение почти четырех месяцев, во время избирательной кампании, но сам в ней не участвовал. Выборы выиграла полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Валентина Матвиенко. У главы государства тогда было право назначать врио губернаторов лишь в том случае, если предыдущий глава был отрешен от должности, а в уставе региона не было нормы о назначении временно исполняющего обязанности.

Самовыдвижение

Сам Беглов через несколько дней после назначения заявил, что пока не определился, будет ли участвовать в губернаторской кампании следующего года.

Прежде чем объявлять об участии в выборах, нужно некоторое время поработать в регионе, понять местную повестку, зарекомендовать себя, поясняет близкий к администрации президента собеседник. «Нужна видимость всенародной поддержки, чтобы не восприниматься кремлевским назначенцем. Было бы неплохо, чтобы Беглова поддержали несколько партий, ОНФ, профсоюзы и т.д.», — добавляет он.

Беглов может пойти на выборы не от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца, говорят два собеседника, близких к Кремлю. «В таком сложном городе, как Санкт-Петербург, конечно, нужно идти самовыдвиженцем», — поясняет причину один из них.

В настоящее время региональное законодательство позволяет участвовать в губернаторской кампании только выдвиженцам от партий. Однако от имени Беглова уже подготовлен законопроект, который меняет эту систему, позволяя кандидатам идти на выборы и в качестве самовыдвиженца, сообщила 24 октября «Фонтанка». В случае принятия законопроекта самовыдвиженцу нужно будет собрать подписи 2% жителей города (75,5 тыс. человек) и подписи 10% муниципальных депутатов из не менее чем трех четвертей муниципальных советов.

Быть как Собянин

Беглову логичнее построить выборную кампанию на образе хозяйственного руководителя, тем более что у него такой опыт имеется, считает политолог Глеб Кузнецов. Врио губернатора в конце 1990-х — начале 2000-х занимал пост главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга, напоминает эксперт. В качестве удачного примера Кузнецов приводит кампании Владимира Яковлева, который позиционировал себя именно как хозяйственника: «Человек без яркого политического позиционирования, но с хозяйственным опытом и компетенциями оказывается для горожан привлекательнее», — говорит Кузнецов.

«Санкт-Петербург — это не только и не столько митингующие и перекрывающие улицы оппозиционеры. Санкт-Петербург — это прежде всего миллионы людей, живущих в спальных районах, не интересующихся политикой. Для них важно то, насколько благоустроен их район, насколько власть прислушивается к мнению районных сообществ. Большинству горожан все равно, казак ли глава города или либерал. Их проблемная повестка бесконечно далека от политических конфликтов», — считает Кузнецов.

Если Беглов построит свою кампанию, ориентируясь на неполитизированное большинство, то его шансы на победу будут высокими, если же кампания будет построена на громких политических заявлениях, это сыграет в минус врио губернатора, резюмирует эксперт.

Беглову было бы целесообразнее повторить опыт Владимира Путина и Сергея Собянина, выдвинувшись в качестве самовыдвиженца, потому что рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге крайне невысок, считает политтехнолог Петр Быстров. «К тому же региональное отделение «Единой России» в городе возглавляет далеко не самый популярный человек (спикер заксобрания Вячеслав Макаров. — РБК)», — добавляет эксперт. Участие в кампании в качестве самовыдвиженца поможет Беглову позиционировать себя как «губернатора всех петербуржцев», считает Быстров.

В Петербурге, по словам эксперта, «огромный запрос на обновление — как кадровое, так и обновление повестки»: «Нужны люди с новыми идеями, концепциями. При всех минусах Валентины Матвиенко [в бытность губернатором] ей удалось сформировать достаточно молодую команду. В этом смысле ее сменщику [Георгию Полтавченко] практически нечем похвастаться». Независимо от возраста мэра город может динамично развиваться, если тот смог подобрать соответствующую команду, констатирует эксперт.

В Петербурге «есть запрос на урбанизацию». «Многие горожане завидуют преображению Москвы, и в этом смысле Беглов должен напоминать Собянина. Есть запрос на концепцию транспортного развития, на развитие городских пространств — новые парки, скверы. Этот запрос может объединить людей вне зависимости от их политических взглядов», — полагает Быстров.

Наконец, в городе очень хорошо был бы воспринят «отход от показной набожности, которой прославился предыдущий губернатор». «Полтавченко с его демонстративным православием был бы более уместен в другом городе, но не в Санкт-Петербурге», — рассуждает эксперт.