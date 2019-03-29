Медведев пошутил о появлении министров с искусственным интеллектом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» пошутил, что через 100 лет в правительстве будут министры с искусственным интеллектом.

Ведущая сообщила, что пользователь социальной сети попросил разрешения постажироваться в Доме правительства. Она также отметила, что аккаунты авторов вопросов были проверены и они не могут являться ботами. «А то жалко было бы пригласить на работу в правительство бота», — сказал Медведев.

Премьер указал, что в настоящее время в кабмине не работают боты. «Но нам обещают искусственный интеллект. Глядишь, через 100 лет в правительстве будут представлены министры с искусственным интеллектом», — добавил Медведев.

В октябре 2018 года Медведев в своей статье для журнала «Вопросы экономики» указал на беспрецедентные темпы технологического прогресса на протяжении жизни современного поколения. «Инновации, меняющие жизнь человека, происходят за считаные годы, в рамках жизни одного поколения», — отметил премьер. Медведев подчеркнул, что изменения, которые принесли информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в определенной мере сопоставимы по интенсивности с крушением СССР.