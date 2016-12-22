Медведев пошутил о ротации правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил на тему изменения кадрового состава правительства, сообщает «РИА Новости».

В начале заседания в подмосковной резиденции премьера заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин перепутал места за столом и попытался занять не свой стул. Однако он быстро сориентировался и занял свое обычное место.​

«Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев.

По данным агентства, ошибка могла произойти из-за того, что не все вице-премьеры были на месте. В частности, отсутствовал заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

7 мая после инаугурации президента России правительство сложит с себя полномочия, после чего начнется процесс формирования нового состава кабмина.



