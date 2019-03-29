Медведев признал гендерное неравенство в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации. Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

«Что бы там ни говорили, ни ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и, скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», — отметил он.

Премьер добавил, что часто женщине сложнее сделать карьеру, занять руководящую должность, поскольку на ней «висят семейные обязанности», ей приходится воспитывать детей.

Он отметил, что диспропорция между мужчинами и женщинами сохраняется также в составе кабмина. «У нас сейчас из тридцати членов правительства целых четыре женщины, но я приезжаю к своим коллегам за границу — там половина женщины всегда. А женщин на самом деле в нашей стране больше, чем мужчин», — сказал Медведев.