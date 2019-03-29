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Медведев признал гендерное неравенство в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации. Об этом он сказал, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

«Что бы там ни говорили, ни ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции, дискриминация есть и, скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», — отметил он.

Премьер добавил, что часто женщине сложнее сделать карьеру, занять руководящую должность, поскольку на ней «висят семейные обязанности», ей приходится воспитывать детей.

Он отметил, что диспропорция между мужчинами и женщинами сохраняется также в составе кабмина. «У нас сейчас из тридцати членов правительства целых четыре женщины, но я приезжаю к своим коллегам за границу — там половина женщины всегда. А женщин на самом деле в нашей стране больше, чем мужчин», — сказал Медведев.

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При этом премьер заметил, что женщин-менеджеров, которые принимают самые сложные решения на срединном уровне, больше, чем мужчин, — их 75%. «И никакой стеклянный потолок здесь не работает», — добавил он.

Медеведев напомнил, что в Конституции прописано равенство мужчин и женщин. Он ​заявил, что данную проблему надо решать на всех уровнях.

В конце февраля 2019 года Всемирный банк опубликовал исследование, согласно которому Россия занимает в рейтинге гендерного равенства 75-е место, соседствуя с Доминиканской Республикой (74-е место) и Кенией (76-е). Эксперты установили, что равноправие в России достигнуто в вопросах владения имуществом и свободы передвижения. Проблемными областями оказались оплата труда, начало карьеры, а также права, связанные со вступлением и расторжением брака.

Теги: Дмитрий Медведев, дискриминация, гендер, гендерное неравенство
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