Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России

ВБ констатировал, что только в шести странах мира достигнуто гендерное равенство. Россия по этому показателю набрала 73,13 из 100 баллов, отстав от большинства бывших стран СССР, кроме Узбекистана, подсчитали эксперты банка

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Только шесть стран в мире достигли гендерного равенства, следует из исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-2019» (.pdf). Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Для исследования эксперты оценивали законодательные базы 187 стран, выявляя, какие изменение были внесены туда за последние десять лет и как это повлияло на права женщин.

Для оценки законодательства были рассчитаны восемь базовых индикаторов: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей.

Индикатор «наличие детей», например, отражает оценку законов о материнстве, отцовстве и родительских правах, а также правовых актов о декретном отпуске, которые могут повлиять на решение женщин заводить семью.