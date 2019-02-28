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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России
ВБ констатировал, что только в шести странах мира достигнуто гендерное равенство. Россия по этому показателю набрала 73,13 из 100 баллов, отстав от большинства бывших стран СССР, кроме Узбекистана, подсчитали эксперты банка
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Только шесть стран в мире достигли гендерного равенства, следует из исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон-2019» (.pdf). Это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Для исследования эксперты оценивали законодательные базы 187 стран, выявляя, какие изменение были внесены туда за последние десять лет и как это повлияло на права женщин.

Для оценки законодательства были рассчитаны восемь базовых индикаторов: оплата труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активам, пенсионное обеспечение, свобода передвижения, а также брак и наличие детей.

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Индикатор «наличие детей», например, отражает оценку законов о материнстве, отцовстве и родительских правах, а также правовых актов о декретном отпуске, которые могут повлиять на решение женщин заводить семью.

Шесть стран-лидеров набрали по сумме всех аспектов по 100 баллов. Наибольшего прогресса за последние десять лет в этой области достигла Франция, которая благодаря реформам улучшила свой результат почти на 10 баллов (в 2009 году — 91,88 балла).

У России — 73,13 балла. Эксперты подсчитали, что равноправие здесь достигнуто в том, что касается владения имуществом и свободы передвижения. Меньше всего (25 из 100 баллов) она получила в сфере оплаты труда. Проблемными областями остаются также начало карьеры и права, которые связаны со вступлением и расторжением брака.

Гендерное равенство и экономика

Всемирный банк указывает, что существует связь между уровнем экономического развития и гендерным равенством. Из 39 стран, набравших 90 баллов и выше, 26 входят в число государств с высоким уровнем доходов — ВВП более $12 тыс. на человека в год.

Страны с высоким уровнем дохода получают наивысший средний балл — 82,86, с доходом выше среднего — 75,93 балла, а ниже среднего и низким — примерно 68,74 и 67,56 балла соответственно.

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Среди бывших советских республик почти все набрали более высокий балл, чем Россия. Украина и Белоруссия получили по 78,75 балла, Киргизия — 76,88, Казахстан — 75,63 балла. Еще лучше дела с гендерным равенством в Эстонии (97,50 балла), Литве (93,75), Молдавии (84,38), Армении (83,13), Грузии (79,38) и Азербайджане (78,75). Меньше, чем Россия, среди бывших стран СCСР набрал Узбекистан — 70,63 балла.

Замыкают рейтинг 187 стран мира Сирия (34,38 балла), Катар (32,50), Иран (31,25), Судан (29,38), Объединенные Арабские Эмираты (29,38) и Саудовская Аравия (25,63).

Автор: Наталья Демченко
Теги: равенство, права женщин
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