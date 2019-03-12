«Коммерсантъ» узнал о планах создать отряды «Юнармии» на заводах ОПК

На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России могут появиться патриотические отряды «Юнармии», а также юноармейские секции, кружки и клубы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, причастные к реализации государственного оборонного заказа.

Письмо (имеется в распоряжении издания) с соответствующим указанием начальника военных представительств Минобороны России полковника Олега Степанова разослали на предприятия в середине февраля.

По данным источников, это делается с целью развития юноармейского движения, численность которого к 2020 году должна составить около 1 млн человек. Позднее предприятия должны будут отчитаться о проделанной работе.

Как подчеркнул источник «Коммерсанта» в ОПК, реализация инициативы не потребует больших финансовых вложений, в движение смогут вступить дети сотрудников предприятий.