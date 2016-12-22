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Шойгу поставил задачу довести численность «Юнармии» до полумиллиона
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Шойгу поставил задачу довести численность «Юнармии» до полумиллиона
Общество, 15:27
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Шойгу поставил задачу довести численность «Юнармии» до полумиллиона

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал одной из задач, стоящих перед его ведомством, усиление военно-патриотической работы с молодежью. В частности, министр считает необходимым практически удвоить численность членов всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи. Довести численность юнармейцев до 500 тыс. подростков», — заявил Шойгу, говоря о задачах Минобороны на итоговой коллегии ведомства 18 декабря, передает корреспондент РБК.

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«Юнармия» была создана в 2016 году, судя по данным, размещенным на сайте организации, в настоящее время в нее вступили свыше 276 тыс. подростков. Основной целью «Юнармии» названо «всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет».

18 декабря заместитель Шойгу, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в эфире телеканала «Звезда» сказал, что каждый юнармеец должен научиться любить Родину.

«А для того, чтобы любить Родину, надо знать ее, надо знать ее историю, ее географию, ее великих людей, госдеятелей, ученых, полководцев, деятелей искусств. Когда они начинают это узнавать, то начинают понимать, что живут в великолепной стране, равной которой на сегодня нет», — сказал замминистра.

Он также добавил, что если юнармейцы желают заниматься изучением каких-то видов стрелкового вооружения, Минобороны предоставит им такую возможность.

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