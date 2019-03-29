Общество , 09:57
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Сбежавшего из воинской части в Тверской области сержанта нашли мертвым
Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает «РИА Новости».
«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из части №51592 в городе Ржеве Тверской области сбежал 26-летний сержант, вооруженный автоматом Калашникова.
Как сообщал ТАСС, сбежавший — сержант Воздушно-космических сил. Помимо автомата у него с собой были более 100 патронов и штык-нож, а также каска и бронежилет.