Сбежавшего из воинской части в Тверской области сержанта нашли мертвым

Сбежавшего из воинской части в Тверской области сержанта нашли мертвым

Сбежавший из части в Тверской области военнослужащий найден мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает «РИА Новости».

«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из части №51592 в городе Ржеве Тверской области сбежал 26-летний сержант, вооруженный автоматом Калашникова.

Как сообщал ТАСС, сбежавший — сержант Воздушно-космических сил. Помимо автомата у него с собой были более 100 патронов и штык-нож, а также каска и бронежилет.